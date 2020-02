Si Erling Braut Haaland a fait très mal au PSG avec le Borussia Dortmund en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais, deuxième équipe française encore qualifiée en Ligue des Champions, retrouve l’un de ses bourreaux favoris de la scène européenne, Cristiano Ronaldo. Depuis le début de sa riche et longue carrière ponctuée de 1000 matches en professionnel, CR7 a joué à 10 reprises face au septuple champion de France. Si les derniers affrontements remontent à 8 ans, le buteur portugais de la Juventus aime beaucoup jouer contre Lyon puisqu’il totalise 4 buts et 6 passes décisives. Mieux, sur ces 10 rencontres disputées, il n’en a perdu qu’une seule contre 5 victoires et 4 nuls. Quand on sait que Ronaldo, qui a marqué à tous les matches auxquels il a participé en 2020, en est déjà à 13 buts depuis le début de l’année avec la Juve. La machine à buts portugaise risque fort d’être le poison numéro un pour l’Olympique Lyonnais qui devra aussi se méfier de Paulo Dybala, Miralem Pjanic ou encore Gonzalo Higuain. De bon augure pour le spectacle d’une rencontre qui promet beaucoup et qui sera diffusée mercredi à 21h, en direct et en exclusivité sur RMC Sport.

Le choc entre l’Olympique Lyonnais et la Juventus Turin est la rencontre à ne pas rater cette semaine. Tout d’abord parce que l’ambiance au Groupama Stadium de Lyon promet beaucoup et va offrir un terrain de jeu idéal pour une affiche de ce calibre entre deux équipes au style diamétralement opposé et composées de jeunes talents prometteurs du côté de Lyon et de sacrées stars du ballon rond de l’autre côté. Mais à ce stade de la compétition tout est possible et tout l’OL croit en un incroyable exploit. Rudi Garcia prépare son plan et va tenter de densifier son milieu de terrain afin d’empêcher Cristiano Ronaldo et les siens de percer le verrou lyonnais. Passé par l’Italie et plus précisément l’AS Roma, le coach rhodanien connaît bien la Juventus Turin et les équipes italiennes. Mais Marcelo, Houssem Aouar, Moussa Dembelé et les siens auront fort à faire. On parle de la Juventus Turin, une équipe impitoyable en Serie A et qui peut compter sur CR7 et sa culture de la gagne pour tout arracher sur son passage. Et le quintuple Ballon d’Or, dont l’objectif prioritaire est la Ligue des Champions, arrive en grande forme. De quoi faire trembler l’OL et surtout Jean-Michel Aulas qui pourra regretter de ne pas avoir fait signer Cristiano Ronaldo, puisque JMA a récemment indiqué qu’il s’était intéressé au quintuple Ballon d’Or lorsque ce dernier était encore au centre de formation du Sporting CP.

