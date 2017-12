Une victoire qui compte. Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais s’est imposé 2 à 0 face à l’Olympique de Marseille. Une rencontre durant laquelle Anthony Lopes s’est montré particulièrement brillant. Après la rencontre, le gardien portugais a tenu à rendre hommage à son mentor, Joël Bats, qui vivait son dernier match à domicile avec les Gones qu’il va quitter pour rejoindre Rémi Garde et l’Impact Montréal. Ses propos sont relayés par le site officiel de l’OL.

« Il y a des matches où tu te sens très grand dans la cage et où tu prends un maximum de place dans la cage. On a bien préparé ce match de Marseille avec les petits secrets de Jo (Bats) comme d’habitude. C’était particulièrement important pour moi. Je perds plus qu’une personne, qu’un entraîneur des gardiens, qu’un mentor... Outre le fait que c’était l’anniversaire des Bad Gones, je perds mon papa au sein de l’Olympique Lyonnais. Ce n’est pas n’importe quelle personne. C’est quelqu’un d’entier. On termine de la plus belle des manières ».