Jean-Michel Aulas et Twitter, c’est une drôle d’histoire d’amour ! Le président de l’Olympique Lyonnais ne manque jamais une occasion de faire passer ses messages et ses idées via le réseau social. Ce jeudi encore, en répondant à une déclaration de son ancien joueur Vikash Dhorasoo sur l’avenir de Tanguy Ndombele (21 ans), le patron de l’OL s’est fendu d’un nouveau tweet pour le moins étonnant.

Alors que l’ex-international tricolore expliquait qu’il ne voyait pas les Gones céder le milieu de terrain au Paris SG, JMA a laissé entendre qu’il ne serait pas contre cette éventualité. « Mais comment Vikash Dhorasoo peut-il énoncer ce type d’information ?Évidemment que le PSG peut envisager de faire une offre, c’est le joueur qui décide », a-t-il posté, ouvrant donc la porte au PSG. Toutefois, cette piste semble très compliquée pour les Parisiens, toujours sévèrement encadrés par l’UEFA. De plus, selon L’Équipe, s’il apprécie le club de la capitale et le Parc des Princes, l’ancien Amiénois aime aussi beaucoup la Premier League, où plusieurs écuries, déjà intéressées l’été dernier, continuent à le suivre de près (Chelsea, Tottenham, Manchester City, etc.).