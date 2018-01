Invité de l’émission « l’Equipe d’Estelle » sur la chaîne l’Equipe, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a livré son ressenti sur les cas Nabil Fekir et Houssem Aouar. L’homme fort du club rhodanien souhaite évidemment garder ses deux joyaux mais sait que la conjoncture économique peut rendre les choses compliquées.

« On ne peut pas savoir, on aimerait bien garder Fekir et Aouar. Nous allons tout faire pour les conserver. On aimerait bien se qualifier en Ligue des champions. On a deux solutions pour se qualifier. Gagner la Ligue Europa ou obtenir la 2e place en Ligue 1. Si on était amené à les perdre, on les vendrait très cher. Mais ça serait un drame pour nous car ils ont l’ADN OL. Nabil est devenu un joueur très régulier et il a pris une dimension humaine incroyable cette année, » a ainsi analysé JMA. Nul doute qu’une qualification pour la prochaine Ligue des champions aiderait fortement le président Aulas dans ces deux dossiers.