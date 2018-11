Mercredi soir, l’Olympique Lyonnais pensait avoir fait le plus gros en marquant deux buts à Hoffenheim. Mais les Allemands n’ont rien lâché et ont fini par égaliser face à des Gones qui n’arrivent décidément pas à tuer un match et à tenir le score. Après la rencontre, Bruno Genesio n’a pas caché sa déception.