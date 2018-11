Rejoint une nouvelle fois en fin de match par Hoffenheim (2-2), l’Olympique Lyonnais devra encore batailler pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Un scénario cruel pour les coéquipiers de Nabil Fekir qui se compliquent sérieusement la tâche. Le capitaine rhodanien n’a pas caché toute sa frustration à l’issue du match.

« On avait pris le match par le bon bout en marquant assez rapidement et en menant par deux buts d’écart à la mi-temps. Après l’expulsion, on a baissé un peu d’intensité, de rythme. On leur a donné un peu de confiance tout simplement et ils ont réussi à revenir. C’est triste pour nous. C’est notre problème en ce moment. On sait que quand on prend un but, on n’est pas sereins derrière, » a ainsi décrypté Fekir au micro de RMC Sport.