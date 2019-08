Pour son cinquième et ultime match de préparation, l’Olympique Lyonnais a concédé une nouvelle défaite face à Bournemouth (3-0). À une semaine de la reprise de la Ligue 1, les Gones ne se sont pas rassurés mais ce résultat n’inquiète pas Sylvinho pour autant comme il l’a expliqué après la rencontre.

« Ce n’était pas un bon match. On a eu un gros mois de travail avec une grosse préparation physique. On va continuer à travailler notamment sur la production du jeu. Je crois en mes joueurs et ils ont ma confiance, explique l’entraîneur lyonnais en zone mixte. On doit encore travailler défensivement. On a concédé trop de buts sur la préparation. C’est le travail de toute l’équipe. Il faut qu’on trouve la bonne organisation. C’est mon boulot. On sera prêts vendredi. »

