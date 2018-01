Invité ce jeudi soir dans l’émission « l’Equipe d’Estelle » sur la chaîne l’Equipe, Jean-Michel Aulas en a profité pour répondre à Nicolas Sarkozy. Pour rappel, l’ancien président de la République était invité dans l’Equipe du Soir lundi dernier. Ce dernier avait invité le président de l’OL à se focaliser sur sa propre équipe. L’homme fort du club rhodanien a apporté un élément de réponse à Sarkozy.

« Ses compétences sur le sport m’ont époustouflé. Concernant sa remarque, je n’ai pas compris ce que c’était de se concentrer à mort. Je me suis rendu compte qu’il se comportait en fan absolu, alors que c’est un grand dirigeant. Ce genre de remarques on les entend dans les tribunes à Auteuil. Quand il évoque le Barça ou le Real, il ne connaît pas la réalité économique. Barcelone et le Real Madrid sont des clubs performants qui ont fait plus de 100 millions de EBITDA, » a décrypté Jean-Michel Aulas.