Buteur et passeur décisif avec l’Olympique Lyonnais contre le Racing Club de Strasbourg (victoire 2-1), Maxwel Cornet s’est montré en évidence. L’ailier ivoirien de 23 ans qui n’avait alors marqué qu’un but et délivré une seule passe décisive en 15 matches a soigné ses statistiques.

Performant en fin de saison dernière, il devient avec ce match contre les Alsaciens, le seul lyonnais à être buteur et passeur décisif lors d’une rencontre de Ligue 1 à trois reprises en 2019. Même Moussa Dembélé et Memphis Depay, les deux principaux attaquants des Gones n’ont pas réalisé cette performance.