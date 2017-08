Le nouveau numéro 10 de l’Olympique Lyonnais, Bertrand Traoré, s’est tout de suite fait remarquer pour sa première face à Strasbourg samedi dernier (4-0), puis face à Rennes vendredi soir. L’ailier droit burkinabé de 21 ans, arrivé en provenance de Chelsea pour environ 10 millions d’euros, séduit beaucoup Bernard Lacombe.

« Bertrand a beaucoup de talent. Il peut aller au but, et faire marquer. C’est en plus une très bonne personne. Il percute, et de son côté droit, il peut ouvrir son champ de vision. Il est costaud, peut répéter les courses, et bien la donner derrière. Il est très imprévisible. Après, avec ses coéquipiers, ils seront complémentaires à force de répéter les séances. Il faudra un petit moment avant de les voir totalement complémentaires », a indiqué le dirigeant de l’OL dans le journal Le Progrès.