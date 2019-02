Cette saison, la Ligue 1 est chamboulée par le biais de son calendrier. En effet, de nombreuses rencontres sont décalées, notamment en raison des gilets jaunes. Du coup, le directeur général de la Ligue estimait que le championnat était « pris en otage » et que certaines décisions étaient « très difficile à accepter », comme on pouvait récemment le lire dans L’Equipe. Des propos qui n’ont pas convaincu Jean-Michel Aulas, président de l’OL, comme le relate RMC Sport.

« Quillot se prend en otage tout seul quand il autorise au conseil d’administration de la LFP de Paris d’aller faire un certain nombre de prospections au Qatar. C’est bien de gueuler une fois que c’est trop tard, mais ça ne sert à rien. J’ai connu à l’époque des présidents et des directeurs généraux à la Ligue qui n’attendaient pas que la tempête soit terminée pour s’exprimer. Ce qu’il a dit est parfaitement raisonné mais ce qui aurait été raisonnable, c’est d’intervenir plus tôt », a ainsi déploré Jean-Michel Aulas.