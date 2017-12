Jacques-Henri Eyraud, le président de l’Olympique de Marseille, a déclenché l’ire de Jean-Michel Aulas dans une interview accordée à L’Equipe. Depuis, pas de trêve des confiseurs entre les deux présidents, qui s’envoient des piques via Twitter.

La dernière en date est signée Jean-Michel Aulas. « Ce qui me rend perplexe dans cette agression de JHE dans l’équipe, c’est que personne ne dit que je n’y suis pour rien, et que ce sont les arbitres qui sont visés à tort, car ils sont intègres, et trop c’est trop ! », a publié Aulas sur les réseaux sociaux.