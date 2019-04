Présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Bruno Genesio a fait le point sur l’état de son groupe avant la réception d’Angers ce vendredi (33e journée de Ligue 1).

« Marçal n’est pas opérationnel, tous les autres sont sur le pont. Il y a une petite incertitude avec Lucas Tousart, à cause d’une cheville douloureuse. Il entraîne cet après-midi, on fera un point ensuite. Bertrand Traoré est un peu malade. Ferland Mendy a repris entraînement et sera disponible vendredi prochain pour Bordeaux », a-t-il expliqué.