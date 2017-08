L’Olympique Lyonnais présentait ce mardi midi la 7e recrue de son mercato estival, le milieu de terrain espagnol Pape Cheikh Diop, recruté au Celta Vigo contre un chèque de 10 M€ (+ 4 M€ de bonus). Le président Jean-Michel Aulas en a profité pour faire un point mercato.

« J’ai dit hier qu’on remplacerait s’il y avait des départs, mais sur le plan de l’effectif, il faut attendre de savoir ce que vont faire les deux, trois joueurs qui sont susceptibles de nous quitter. Mais aujourd’hui, on est très satisfait de ce qu’on a. Par contre, on ne s’interdit pas d’être réactif d’ici le 31. On sait que plus on fait des opérations le dernier jour, plus elles sont difficiles et aléatoires. On est sereins », a exposé le président rhodanien.