Arrivé il y a quelques semaines entre Saône et Rhône, Bertrand Traoré (22 ans) a rapidement mis tout le monde d’accord. S’il ne possède pas encore des statistiques impressionnantes (1 but en L1), son influence dans le jeu et son coup de rein dévastateur a déjà fait des ravages en Ligue 1.

S’il se voit bien évidemment rester un petit moment à Lyon, l’un des gros coups de l’été du mercato lyonnais a évoqué le club qui le faisait rêver à Onze Mondial. Et à écouter l’ancien joueur de Chelsea, c’est le Real Madrid qui ferait chavirer son cœur. « Il y a un club qui me fait rêver, c’est le Real Madrid. C’est mon équipe préférée, le club que j’ai toujours supporté depuis que je suis tout petit. » Voilà qui est dit.