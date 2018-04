Cette semaine, l’Olympique Lyonnais a eu le plaisir de faire signer à Amine Gouiri son premier contrat professionnel (jusqu’en 2021). Une excellente nouvelle pour des Gones frustrés et déçus de ne pas avoir réussi à en faire de même avec l’un des plus grands espoirs du club : Willem Geubbels. Interrogé en conférence de presse, Bruno Genesio en a d’ailleurs profité pour tacler implicitement le joueur au moment de saluer les efforts consentis par Gouiri.

« Impatient ça ne veut pas vouloir dire brûler les étapes et faire n’importe quoi. Le discours que j’ai entendu mercredi de la part des gens qui l’entourent m’a énormément plu et convaincu. Je suis convaincu que c’est le bon pour qu’il réussisse. Le discours, c’est le travail. Il y a le talent et le travail. Le talent sans le travail, ça ne sert à rien. Ne pas avoir d’état d’âme. On a le droit d’être déçu et impatient quand on joue peu, mais on a le droit de travailler. Mais il n’a pas fait d’état dame. A l’entraînement, je le vois travailler, faire de la prévention. Chacun fait comme il veut pour gérer sa carrière. Ma conviction c’est celle-ci. »