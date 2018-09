L’OL a connu une semaine magnifique entre une victoire inattendue sur la pelouse de Manchester City en Ligue des Champions, puis un succès contre l’OM en championnat ce dimanche soir. Pas grande monde ne s’y attendait car les Lyonnais se trouvaient alors dans une mauvaise passe mais une discussion à l’intérieure du vestiaire a tout changé selon Léo Dubois, interrogé sur RMC.

« On a eu une grosse discussion la semaine dernière. Je pense qu’elle était normale et elle a créé le déclic. Il faut que l’on garde cet état d’esprit car quand on l’affiche, on est une très bonne équipe » s’est persuadé le latéral droit, titulaire hier au Groupama Stadium.