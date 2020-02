Quarante-huit heures après son succès en Ligue des champions face à la Juventus (1-0), l’Olympique Lyonnais aborde la préparation du derby face à Saint-Etienne dimanche (match à suivre en direct commenté sur notre live). Présent en conférence de presse, Léo Dubois a évidemment évoqué ce match à la saveur si particulière.

« Le derby contre l’ASSE ? Ce sont des matchs différents, on se doit de gagner, on n’a pas le choix. La manière m’importe peu. On a cœur d’effacer le match aller. On a les qualités pour faire beaucoup mieux. On ne doit plus afficher ce qu’on a affiché là-bas. Leur mauvaise série ? Il faut le prendre en compte, mais les comportements ne sont pas les mêmes lors d’un derby. On se doit d’afficher une grosse prestation. On est chez nous devant nos supporters, on doit continuer à leur donner ce qu’on a donné contre la Juve, » a ainsi commenté Dubois. Titulaire face à la Juventus mercredi, l’ancien Nantais pourrait enchaîner dimanche face à l’ASSE.