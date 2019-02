Tanguy Ndombele est l’un des cadres de Bruno Genesio cette saison du côté de l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain international de 22 ans enchaîne et s’affirme comme l’un des plus prometteurs à son poste. Et si la Juventus n’a pas caché son intérêt pour l’ancien Amiénois, Jean-Michel Aulas, lui, attendrait près de 83 M€ pour son milieu de terrain.

Des sommes qui ne font pas peur aux deux clubs de Manchester selon le Sun. En effet, Manchester City (qui a affronté Lyon cette saison en Ligue des Champions) en fait sa cible prioritaire pour remplacer Fernandinho. Une offre de 80 M€ pourrait être faite cet été. De son côté, Manchester United garderait un œil sur lui, tout comme la Juventus. On pourrait donc assister à un derby de Manchester en dehors du terrain...