Ce dimanche soir, Ferland Mendy (23 ans) va croiser le Paris Saint-Germain. Un club où le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais a évolué dans sa jeunesse. Mais tout ne fut pas rose pour celui qui connaît une ascension fulgurante du côté du Rhône. En effet, le natif de Meulan-En-Yvelines a connu une grosse blessure dans sa jeunesse. A 14 ans, l’intéressé a été victime d’une arthrite à la hanche comme il l’a révélé dans une interview accordée au Parisien. Une période douloureuse pour l’international français.

« J’ai eu une arthrite à la hanche à 14-15 ans, se souvient-il. Mais je n’ai jamais baissé les bras. Même à ce moment-là, dans ma tête je me disais : c’est impossible que je ne remarche pas, que je ne rejoue pas au foot. Pendant trois mois, j’étais à l’hôpital Necker, plâtré. Ensuite, je suis allé faire une rééducation pendant six mois au centre de Bullion, près de Rambouillet. Là, j’ai pu enlever mon plâtre. Mais je suis resté en chaise roulante pendant un bon moment. Puis en chariot plat. Et petit à petit, ils m’ont réappris à marcher, » a ainsi expliqué Mendy. Un épisode compliqué qui restera gravé dans le marbre pour le défenseur de l’OL.