Présent en conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio a abordé la finale de Ligue Europa entre l’Atlético Madrid et l’OM. L’occasion également pour le technicien de l’Olympique Lyonnais d’évoquer le cas Antoine Griezmann éblouissant avec les Colchoneros cette saison.

« C’est un grand joueur et c’est dans les moments difficiles que l’on voit les grands joueurs. Il a été souvent remis en cause, critiqué, mais il a toujours répondu présent. Il n’y a pas de regret à avoir pour Antoine, on aurait aimé l’avoir avec nous, mais peut-être que si il avait été avec nous il n’aurait pas eu non plus cette carrière, » a ainsi estimé l’entraîneur rhodanien.