Cet été, l’Olympique Lyonnais a vendu, et même très bien vendu, Tanguy Ndombele (Tottenham, 60M€ +10 M€ d’incentives) et Ferland Mendy (Real Madrid, 48 M€ + 5 M€ de bonus). Des pertes importantes pour les Gones qui se sont bien renforcés. En conférence de presse à Tignes, Jason Denayer et Martin Terrier ont évoqué ces départs.

