En conférence de presse ce jeudi, Anthony Lopes a été interrogé sur le PSG et sa potentielle domination sur le championnat de France avec la venue de Neymar. « Injouable ou intouchable ? Non, car aucune équipe ne l’est. C’est extrêmement valorisant pour le championnat d’avoir un joueur comme Neymar. Ils avaient besoin d’avoir un joueur de ce standing pour continuer à évoluer. Les sommes sont les sommes. On vit avec notre temps et on sait que cela devient des sommes exorbitantes (...) Rien n’est écrit, on verra à la fin de la saison si le PSG aura tout écrasé ».

La même question a été posée à son coach Bruno Gensio. « En tous les cas, il ont les moyens de l’être (intouchables). Dans le foot, on ne sait jamais. On l’a vu l’an dernier, Paris a fini deuxième. Avec l’apport de Neymar et des autres noms qui circulent, ça va être dur de les embêter en championnat. Ça en fera aussi un prétendant important pour la Ligue des Champions, s’ils font les joueurs dont les noms circulent ».