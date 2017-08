L’Olympique Lyonnais a un nouveau capitaine cette saison avec Nabil Fekir. Pourtant, Anthony Lopes avait confié au Progrès qu’il aurait aimé avoir ce rôle. « Si j’espérais tenir ce rôle ? Tout à fait. J’aurais pu être capitaine, mais c’est comme ça. C’est le choix du coach. C’est vrai que j’espérais un peu. Si mon rôle de gardien posait un problème ? Il faut demander à Buffon, à Casillas, à tous ces gardiens qui ont été capitaines. Après, une décision a été prise, et cela ne m’empêchera pas de jouer mon rôle ».

En conférence de presse, le portier de l’OL est revenu sur le sujet. « Mon rôle n’a pas changé depuis les années précédentes. Je resterai toujours un leader. On est toujours plusieurs à épauler Nabil. On sait que ce rôle est dur à assumer sur et hors du terrain ». Il ajoute : « Ce sont des choix qui ont été faits et assumés pleinement. Quoi qu’il arrivait, j’allais continuer à avoir mon rôle. C’est toujours un plaisir qu’un joueur issu du centre de formation ait le brassard. Ça continue comme les dernières années ».