Choc au sommet dans le groupe F de la Ligue des Champions où l’Olympique Lyonnais et Manchester City peuvent obtenir leur qualification pour les 1/8e de finale de la compétition. Les Gones de Bruno Génésio s’articulent en 3-5-2. Dans les buts, on retrouve Anthony Lopes qui sera protégé par une charnière composée de Jason Denayer, Marcelo et Fernando Marçal. Rafael et Ferland Mendy assurent le rôle de piston dans les couloirs tandis que Tanguy Ndombele et Houssem Aouar sont présents dans l’entrejeu. Enfin, Nabil Fekir est apte et peut évoluer en attaque avec Memphis Depay et Maxwell Cornet.

En face, Pep Guardiola aligne son onze type même s’il doit composer avec les absences de Benjamin Mendy et Bernardo Silva. Dans les cages, Ederson Moraes peut être serein avec une défense robuste devant lui où Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte et Oleksandr Zinchenko prennent place. Fernandinho est positionné aux côtés de David Silva et Riyad Mahrez. Raheem Sterling et Leroy Sané soutiennent Sergio Agüero en attaque.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Rafael, Ndombele, Aouar, Mendy - Fekir, Cornet, Depay

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Zinchenko - Fernandinho, Silva, Mahrez - Sterling, Sané - Agüero