Courtisé cet été, Fernando Marçal est resté à l’Olympique Lyonnais où Ferland Mendy est titulaire en force. Le latéral gauche vit un début de saison compliqué puisqu’il n’a joué que face à Nantes lui qui a mis du temps à se remettre d’une blessure persistante au mollet. Mais cela est derrière lui comme il l’a confié lors d’un entretien accordé au site officiel de l’OL. « Je vais beaucoup mieux. Je suis content, car j’ai retrouvé les terrains. C’était plus difficile avant à cause d’une blessure qui me gêne depuis le début de saison. Je suis rétabli et bien physiquement. Ça fait déjà trois semaines que je vais mieux. Avant Dijon, je me sentais super bien, même si je n’ai pas pu jouer ».

Une période difficile à vivre pour le Brésilien de 29 ans. « C’est très dur, car on veut tout le temps être sur le terrain, même pour les entraînements. Mes amis s’entraînaient, jouaient et je ne pouvais pas être avec eux. C’est une période difficile. Tu ne peux rien faire. Tu dois juste rester en soins. Ce n’est pas facile dans la tête mais cette épreuve s’est tout de même bien passée. J’ai été beaucoup de temps hors du groupe. J’ai donc besoin de travailler pour me refaire une place. C’est une étape normale après une longue absence. Je suis serein, je travaille beaucoup pour revenir encore plus fort. » Une bonne nouvelle pour l’OL dont les latéraux enchaînent les passages à l’infirmerie cette saison.