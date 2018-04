A cinq journées de la fin de la Ligue 1, la lutte pour la Ligue des Champions s’annonce palpitante. L’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille sont troisièmes à égalité de points, mais avec une différence de buts supérieurs pour le premier nommé. L’AS Monaco, qui a longtemps lutté pour le titre, a vu ses derniers espoirs s’envoler. A l’heure d’aujourd’hui, la priorité est de sécuriser la deuxième place. Une mission qui sera loin d’être de tout repos, car le club du Rocher ne compte plus que quatre longueurs d’avance sur le duo olympien.

En conférence de presse, le défenseur de l’OL, Marcelo, a mis la pression sur l’ASM. « C’est possible mais difficile. Monaco a essuyé une grosse défaite face au PSG. On espère les rattraper d’ici la fin de championnat. Ils sont un peu démotivés. Nous, on est très motivé. On pense également au goal average qui peut être important. On marque beaucoup de buts en ce moment. Cela peut être important. » Le message est passé.