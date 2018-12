Arrivé en juillet 2017 à l’Olympique Lyonnais en provenance de Besiktas, Marcelo (31 ans) est devenu cette année l’un des capitaines de la formation rhodanienne. Mieux, il a même prolongé jusqu’en 2021 en août dernier. Pourtant, lors d’un entretien accordé au média turc Milliyet, le défenseur brésilien n’a pas fermé la porte à un retour à Istanbul, dans son ancien club.

« Si j’avais la chance de rentrer à Besiktas, j’adorerais. Je me suis bien amusé avec tout le monde pendant deux ans. Istanbul est une belle ville et ça me manque vraiment. C’est un endroit où il fait bon vivre. J’espère avoir une chance de revenir. Ainsi, avec ma famille à Besiktas et à Istanbul, on passerait à nouveau de beaux jours », a-t-il déclaré. Des propos qui ne devraient pas passer inaperçus à Lyon.