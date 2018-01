Ce vendredi, Bruno Genesio s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a, comme le veut la tradition, commencé en faisant un point sur les joueurs à l’infirmerie. Si Genesio a annoncé que Bertrand Traoré était sur le chemin du retour (a priori dans une dizaine de jours), il a précisé que Mariano Diaz serait absent plusieurs jours.

« Mariano a subi une petite intervention chirurgicale (aujourd’hui) qui devrait l’éloigner entre 8 et 10 jours. Je laisserai le médecin du club en parler. C’est une petite hernie. Il faudra 8 a 10 jours avant qu’il puisse rejouer ». Puis il a confié au sujet de la convocation de son joueur par la Commission de discipline de la LFP suite à son pénalty obtenu face à Toulouse. « Je pense qu’en regardant les images, la Commission, si elle est objective, ne prendra pas de sanction. Sur le début de l’action, on voit que Mariano est touché par Lafont. Peut-être que le geste est amplifié. Mais quand on arrive à pleine vitesse, c’est dur d’éviter la chute. Pour moi, ça ne mérite pas de sanction ».