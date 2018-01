L’été dernier, Maxwel Cornet a attisé les convoitises. Le Borussia Dortmund figurait notamment parmi ses prétendants. Mais finalement, l’international ivoirien est resté entre Rhône et Saône. Si l’ancien joueur du FC Metz n’est pas un titulaire en force cette saison, Bruno Genesio compte sur lui comme il l’a rappelé à plusieurs reprises.

Interrogé par Le Progrès, Maxwel Cornet est revenu sur son été dernier. « C’était un intérêt réel, mais je n’ai pas été perturbé. Dortmund s’est renseigné, mais j’ai émis le souhait de continuer ma progression à Lyon, tout simplement. » Puis il a précisé qu’il n’avait aucune intention de quitter Lyon durant le mois de janvier. « Je peux vouloir rester, et le président ne pas le souhaiter ! Sérieusement, je suis Lyonnais jusqu’en 2021, et content d’être ici, dans le projet du club. » Enfin, il a avoué que certains championnats l’attirent pour l’avenir. « Dans l’ordre, l’Angleterre, l’Allemagne et l’Espagne. »