L’Olympique Lyonnais joue son avenir européen ce soir au Groupama Stadium contre la Juventus, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre de gala dans laquelle les lyonnais auront à cœur de briller. En pleine rééducation après sa rupture des ligaments croisés du genou gauche, Memphis Depay, lui, ne pourra pas aider ses coéquipiers sur la pelouse.

Néanmoins, l’international néerlandais a tenu à afficher son soutien à son club sur les réseaux sociaux. « Nous savons tous ce qu’il a faut faire pour atteindre la prochaine étape de la Ligue des Champions. Ce soir, nous devons porter le club à un niveau supérieur ! Supporters, staff, joueurs ! Restons ensemble ce soir et montrons-leur de quoi nous sommes capables », a-t-il écrit. Le message est passé.

We all know what it took to reach the next stage of the @championsleague

Tonight we have to bring it to a next level !

Supporters, staff, players ! Let’s stick together tonight and show them what we about !#WalkInFaithNotBySight #imwithyallinspirit pic.twitter.com/u40JchsJNi

— Memphis Depay (@Memphis) February 26, 2020