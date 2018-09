Demain soir, l’Olympique Lyonnais défiera Manchester City lors de la première journée de la Ligue des Champions. Un match qui sera particulier pour Memphis Depay, ancien joueur de Manchester United. En conférence de presse, il a confié : « La ville est toujours rouge (...) C’est très spécial pour moi de revenir à Manchester. Je suis très heureux. C’était une bonne expérience pour moi. J’espère maintenant revenir en essayant de faire une bonne performance demain ». Il a ensuite déclaré : « Ce sera une rencontre compliquée face à Manchester CIty qui a énormément de qualités. On a tout donné en fin de saison dernière pour être en Champions League. La saison dernière est terminée. Il va falloir faire de très bons matchs pour se qualifier. Je prends beaucoup de plaisir à Lyon et suis concentré sur nos prochaines échéances. Ce sera un très grand match demain soir ».

Le Néerlandais se sait attendu, d’autant que son passage chez les Red Devils n’a pas été une franche réussite. « Cette expérience m’a rendu beaucoup plus fort mentalement et cela me permet de m’épanouir aujourd’hui à Lyon (...) Tout le monde peut voir ça. Je suis devenu plus mature. Quand je suis venu, j’étais une personne différente. Tout le monde sait que l’histoire entre Manchester United et moi n’était pas un succès. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça ». Au sujet de Louis van Gaal, il a précisé : « Ça aurait facile pour de dire que Louis van Gaal ne m’a pas donné de liberté. Une fois que vous perdez la connexion avec le coach, cela devient dur. United a beaucoup de joueurs offensifs ».