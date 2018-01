Actuellement à Murcie en Espagne, Jérémy Morel a entamé la préparation de mi-saison hier avec l’Olympique Lyonnais. Interrogé par Le Progrès, le défenseur central de 33 ans (17 matches toutes compétitions confondues) est revenu sur ses ambitions de son club pour la fin de saison. Il s’est également exprimé sur les polémiques liées à l’arbitrage qui secouent l’Olympique Lyonnais.

Notamment celle lancée par Jacques-Henri Eyraud en décembre dernier : « On a beaucoup de penaltys, mais parfois, on aurait pu en avoir d’autres et on ne les a pas eus. Ce n’est pas parce qu’une équipe en obtient pas mal, qu’on est gentil avec elle. S’il y a péno, il y a péno. Pour moi, c’est une guéguerre qui ne mène à rien, sauf à mettre une pseudo-pression sur l’arbitrage. »