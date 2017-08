Ce mercredi matin, L’Équipe a révélé que les Girondins de Bordeaux étaient très intéressés par Jérémy Morel. Mais le latéral gauche, repositionné dans l’axe à Lyon, donnerait sa préférence à une prolongation chez les Gones. Mais les discussions seraient en stand-by.

En conférence de presse avant le match face à Rennes, Morel a répondu à la rumeur Bordeaux. « Pas de commentaire (...) Je suis sous contrat à l’OL jusqu’en 2018 donc je reste à Lyon ». Il a ajouté : « Il y a des ambitions qui sont fortes et on sait que l’an dernier on a pêché au niveau du championnat. Cette année, on va essayer d’être le plus haut possible et d’aller le plus loin possible en coupe d’Europe, de faire mieux que l’an dernier ». Bruno Genesio, passé ensuite devant les médias, a précisé : « Je compte sur Jérémy Morel. J’ai confiance en lui. Pour moi il n’y a pas de sujet ».