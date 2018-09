Demain soir, l’Olympique Lyonnais ira défier Manchester City à l’Etihad Stadium pour le compte de la première journée de l’UEFA Champions League. Un match déjà très important pour les Gones qui connaissent un début de saison très moyen. Mais ils comptent bien se rattraper en C1 malgré le fait que les Skyblues soient les favoris. Interrogé sur le site officiel de l’OL, Moussa Dembélé a avoué que Lyon donnerait le maximum pour faire un résultat.

« Il y a beaucoup d’excitation. La Ligue des Champions, c’est la plus grande compétition européenne. En tant que joueur, on veut la jouer. C’est à nous de faire le travail nécessaire pour ramener un résultat (...) Manchester City, c’est une grosse équipe anglaise. Ils ont fini champions. Ils ont dominé le championnat la saison dernière et tout le monde le sait que c’est une équipe qui joue la possession et qui joue l’attaque surtout. C’est à nous de faire en sorte d’aller là-bas et de tout donner pour revenir avec un résultat si possible ».