Ce mercredi soir, l’Olympique Lyonnais affronte Hoffenheim pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions (à suivre sur notre live commenté). Une rencontre importante pour les Gones qui peuvent faire un grand pas vers la qualification en cas de succès. Interrogé en conférence de presse, Nabil Fekir a donné son ressenti l’état d’esprit de son équipe à la veille de ce choc.

« On se réunit souvent ensemble pas que dans les phases compliquées. Contre Manchester City on avait fait un match moyen à Caen juste avant. Tout le monde a eu la motivation et on a fait un exploit là bas. On devra avoir le même état d’esprit demain que lors des matches de Ligue des Champions qu’on a joué. » Le ton est donné.