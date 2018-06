Nabil Fekir (24 ans) s’est longuement confié dans les colonnes de France Football sur son style de jeu et ses inspirations. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais a notamment dévoilé le nom de ses idoles de jeunesse. Et l’une d’elles se nomme Hatem Ben Arfa (31 ans). Le Gone explique pourquoi.

« Il y en a deux que j’aimais beaucoup : Lionel Messi et Hatem Ben Arfa. Ce sont des joueurs qui m’ont inspiré. Ben Arfa vraiment ? Bien sûr. Il jouait à Lyon, je voyais ce qu’il faisait, c’était magnifique. J’essayais de prendre exemple sur lui quand j’étais au centre de formation. Mais je n’oublie pas Karim Benzema, un super joueur, donc un bon modèle », a-t-il lancé. HBA et KB9 apprécieront.