Sorti sur blessure face à l’AS Saint-Étienne lors du derby, Nabil Fekir n’a pas retrouvé les terrains depuis près d’un mois et demi. Un retour régulièrement retardé qui pourrait devenir effectif ce samedi lors du match entre Lyon et Amiens. Interrogé en conférence de presse, Tanguy Ndombele a affiché un réel enthousiasme : « Nabil nous a fait gagner beaucoup de match, c’est un leader, le capitaine, j’espère qu’il reviendra à un bon niveau. On connaît tous ses qualités, ce qu’il apporte à l’équipe, on a hâte qu’il revienne. »

Troisième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais devance l’Olympique de Marseille grâce à une différence de but supérieure (+ 33 contre +26). La fin de saison s’annonce serrée entre les deux formations et le retour de Nabil Fekir peut s’annoncer décisif comme l’explique Tanguy Ndombele : « C’est important, après dans les six derniers matches, il sera important pour nous. C’est un de nos meilleurs joueurs, les équipes ne se préparent pas de la même façon quand il est là ou pas. »