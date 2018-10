De retour sur les pelouses après un peu plus de trois semaines d’absence, Martin Terrier était titulaire ce vendredi soir lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais contre le Nîmes Olympique (2-0) en ouverture de la dixième journée de Ligue 1. Interrogé au micro de Canal + Sport après ce match, le joueur de 21 ans est revenu sur ce succès poussif de l’OL.

« On a eu du mal à marquer ce deuxième but, mais je pense qu’il nous a fait énormément de bien, surtout en fin de match, ça devenait difficile. (...) Un manque de maîtrise ? On va essayer de corriger ça au plus vite, c’est vrai qu’on manque de maîtrise. On est irréguliers, on est en manque de constance et on va travailler », a expliqué l’attaquant français.