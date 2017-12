L’OM a vu sa série d’invincibilité en Ligue 1 se terminer sur le terrain de l’OL ce dimanche soir (défaite 2-0, ndlr). Pourtant, les Marseillais ont globalement dominé la rencontre, avec notamment une belle première période où ils ont largement pris le dessus sur les Gones. Tout le mérite revient à Rudi Garcia selon Christophe Dugarry. Le consultant de RMC a félicité le coach marseillais sur les ondes de la radio ce lundi pour sa mise en place tactique. En revanche, il a lâché un petit tacle à Thauvin et Payet, pas à la hauteur du rendez-vous.

« J’attendais beaucoup de ce match. J’estimais Lyon et Monaco supérieurs à Marseille en termes d’effectif et de jeu proposé. J’ai trouvé les Marseillais en première mi-temps excellents. Je tiens à féliciter Rudi Garcia pour son travail. Il y a toujours des individualités en difficulté. J’ai bien aimé ce qu’il a mis en place, une grosse activité, un gros pressing. L’OM dans ce registre a été très intéressant. Après, ils ont baissé le pied. Mis on n’a pas vu les Thauvin et Payet prendre le relai technique car physiquement ça devenait très compliqué. »