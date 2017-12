Loin d’évoluer à son meilleur niveau dimanche soir, Florian Thauvin a semblé fatigué et peu inspiré face à l’Olympique Lyonnais (défaite 2 à 0). Après la rencontre, il s’est arrêté aux micros des journalistes et il n’a pas caché sa déception. L’international tricolore a avoué être énervé et écœuré après le choc face aux Gones.