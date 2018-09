Pour ce premier Olympico de la saison au Groupama Stadium, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a pas fait le poids face à l’Olympique Lyonnais, s’inclinant donc 4-2. Interrogé au coup de sifflet final par Canal +, le capitaine du club phocéen Dimitri Payet a donné ses premières impressions : « où on n’a pas été bon, c’était sur leurs points forts à eux. On savait que quand on avait le ballon, à chaque perte de balle, à chaque erreur, ils en profitent et le font plutôt bien.Si on regarde les quatre buts, je pense qu’il y en a pas mal qui sont donnés de notre part. Donc à partir du moment où on offre des buts à l’adversaire, c’est compliqué de gagner, même en marquant des fois à l’extérieur. »

Questionné juste derrière sur le jeu de son équipe, le milieu français a continué son analyse. « C’est jouer au football, mais jouer au football pour gagner aussi, des fois il faut changer, jouer dans leur camp, ne pas pas prendre de risques parce qu’en face, il y a de la qualité et à la moindre perte de balle, on est exposés... C’est toujours un peu la même rancœur de dire on joue bien mais on ne gagne pas, mais je pense qu’il n’y a pas de hasard dans le football », a expliqué le numéro 10. L’Olympique de Marseille tentera de rebondir dès mercredi face à Strasbourg (7e journée du championnat de France).