Avant dernière journée avant la trêve et dernier gros choc de l’année 2017 en Ligue 1. L’OL accueille l’OM lors de cette 18e journée au Groupama Stadium dans une rencontre très attendue par tous les observateurs et qui devrait être très équilibrée. C’est tout simplement le 3e qui reçoit le 4e.

Les deux entraîneurs ont de plus tous leurs hommes forts du moment à disposition. Bruno Genesio est simplement privé de Traoré. Il aligne son 4-2-3-1 avec Marcelo et Morel en défense, la paire Tousart-Ndombele juste devant et le quatuor offensif Cornet-Fekir-Aouar-Mariano. Memphis est lui sur le banc. L’OM se présente dans le même système mais avec quelques surprises puisque Sanson ne démarre pas. Ocampos et Payet, qui évoluera en soutien de Germain, en profitent. Luiz Gustavo est lui associé à Zambo devant la défense.

Les compositions :

OL : Lopes - Tete, Marcelo, Morel, Marçal - Tousart, Ndombele - Cornet, Fekir, Aouar - Mariano.

OM : Mandanda - Sakai, Rami, Rolando, Amavi - Luiz Gustavo, Zambo Anguissa - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain.