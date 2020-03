Vendredi dernier, l’Olympique Lyonnais devait affronter le Stade de Reims. Mais en raison de l’épidémie de coronavirus, la rencontre a été annulée et la Ligue 1 suspendue. Après un entraînement organisé vendredi après-midi au Groupama OL Training Center, les Gones poursuivent leur travail individuellement chez eux avec le confinement mis en place. Mais ils sont toujours encadrés par le club et notamment Paolo Rongoni, le préparateur physique des Lyonnais. Interrogé par le site officiel du club rhodanien, ce dernier a fait un point sur la situation et a distillé ses conseils, tout en prévenant les joueurs.

« Le premier conseil que j’ai donné aux joueurs, c’est de rester à la maison. En cette période compliquée, il faut éviter tous les contacts. Je leur ai également dit de bien se reposer car on était dans un gros marathon qui a commencé avec la Coupe de France début janvier, donc il faut dans l’immédiat bien se reposer. Les consignes actuelles sont de rester tranquille jusqu’au 24 mars. À partir de cette date, on a prévu un programme d’entraînement. Rien ne les empêche en attendant de faire des exercices quotidiens sans sortir faire des courses à haute intensité car ça met en danger leur système immunitaire et ils doivent se préserver. Quotidiennement dès le 24, ils devront effectuer un programme. Il y aura de la course à basse intensité à 11-12 km/h, des abdos, du gainage et de la stabilisation. L’objectif est de leur faire faire une reprise comme lorsqu’ils reprennent pendant la trêve d’été. Sauf que la différence, c’est que l’on adapte les programmes car ils n’ont pas d’espace et doivent pouvoir tout faire de leur maison. »