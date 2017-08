L’Olympique Lyonnais a présenté ce mardi matin sa septième recrue estivale. Il s’agit de Pape Cheikh Diop. Le milieu de terrain du Celta Vigo s’est engagé pour 5 ans en faveur des pensionnaires du Groupama Stadium. En Français, le joueur âgé de 20 ans a livré ses premières impressions.

« Je suis très content de venir ici car Lyon est un grand club que je voyais quand j’étais petit au Sénégal. Je suis très content de venir ici (...) Ça m’a impressionné. Quand je suis arrivé ici, il y a eu de belles choses. Je veux travailler pour grandir et faire grandir l’OL. Je veux que mon équipe et mon club gagnent ». Courtisé par Tottenham, il a expliqué pourquoi il a opté pour Lyon. « Je pense que premièrement, Florian (Maurice) était venu parler avec moi à Vigo. L’appel du président, de Bruno et Houllier m’a aussi fait beaucoup réfléchir pour venir ici. » Tout cela a visiblement joué en faveur des Gones.