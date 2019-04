Arrivé la saison dernière à l’Olympique Lyonnais, Pape Cheikh Diop n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire en puissance. Mais le milieu, qui ne manque pas d’ambition, ne désespère pas d’y arriver. Si certains de ses coéquipiers sont dans l’incertitude concernant leur avenir, Diop, lui, ne partira pas. C’est ce qu’il a confié lors d’un entretien au site officiel de l’OL quand on lui a demandé s’il serait toujours là l’an prochain. « Bien sûr ! L’OL est un grand club, surtout pour un jeune, comme moi, qui veut progresser et aller de l’avant. Je veux faire une grande saison l’an prochain et gagner ma place de titulaire. J’ai vraiment envie de continuer ici et je veux aider le club à gagner des titres. Avoir un beau palmarès, c’est important dans la carrière d’un joueur ».

Il poursuit : « Je me sens très bien ici. J’ai des amis ici et le fait de parler français m’aide beaucoup. Je suis très bien intégré au sein du club, je reste toujours avec mes coéquipiers. Et la ville me plaît beaucoup, même si je ne sors pas énormément. Je reste souvent chez moi mais ça m’arrive, environ une fois par semaine, d’aller dans le centre-ville, pour prendre un café ou promener mon chien (rires) ». Enfin, il a avoué ne pas trop ressentir le manque du pays. « Ça me manque un peu (L’Espagne) mais pas trop non plus (rires). Je suis content d’être à Lyon et j’ai ma vie ici désormais ».