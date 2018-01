La rencontre de clôture de la 22e journée de Ligue 1 accouche d’un choc entre l’Olympique Lyonnais (4e) et le Paris Saint-Germain (1er), au Groupama Stadium (21h). Le Paris Saint-Germain s’avance à Lyon avec l’envie de poursuivre son impressionnante série de 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. En face, l’OL reste sur 6 victoires et 1 match nul en championnat et souhaitera sans aucun doute récupérer sa deuxième place.

Pour cette rencontre, Bruno Genesio s’appuie sur un 4-3-3, dans lequel Rafael est préféré à Tete et Mendy à Marçal. Au milieu le duo NDombélé-Tousart évoluera aux côtés de Fékir. Cornet et Aouar accompagneront Mariano à la pointe de l’attaque lyonnaise. A Paris, pas de Neymar. Le Brésilien est blessé et forfait. Unai Emery fait confiance à Kurzawa sur la gauche de la défense de son 4-3-3, alors que le trio du milieu reste Rabiot-Lo Celso-Verratti. Devant, Angel Di Maria suppléé Neymar.

Les compositions d’équipes :

OL : Lopes - Rafael, Marcelo, Morel, Mendy - NDombélé, Tousart, Fékir - Cornet, Aouar, Mariano

PSG : Aréola - Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Lo Celso - Di Maria, Cavani, Mbappé