Toujours en course pour une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Lyon et Paris ont un calendrier chargé ! Alors que le club de la capitale, leader sur la scène nationale, s’est imposé à l’aller au Groupama Stadium (0-1) et au retour au Parc des Princes (4-2), et que 28 points séparent les deux équipes en Ligue 1, les demi-finales de la Coupe de France offrent ce soir un nouvel affrontement entre les deux ogres. Incapables de vivre l’une sans l’autre, les deux équipes se retrouveront également en finale de la Coupe de la Ligue, le 4 avril, au stade de France.

Pour tenter de décrocher le premier ticket pour la finale (à disputer face au vainqueur de Saint-Etienne-Rennes, le 25 avril), Rudi Garcia propose un 4-3-3, avec 10 des 11 titulaires lors du derby face aux Verts (2-0). Double buteur dimanche, Moussa Dembélé est reconduit aux avant-postes, alors que Karl Toko-Ekambi prend la place de Bertrand Traoré. En face, Thomas Tuchel opte pour un 4-4-2, avec quatre changements par rapport à la victoire face à Dijon (4-0). Suspendu, Kimpembe est remplacé par Kehrer en défense centrale, alors que Neymar prend la place de Di Maria côté gauche. Kurzawa, Meunier et Paredes font leur retour.

Les compositions d’équipes :

OL : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal - Tousart, Guimarães, Aouar - Toko-Ekambi, Dembélé, Terrier

PSG : Navas - Meunier, Kehrer, Marquinhos, Kurzawa - Sarabia, Gueye, Paredes, Neymar - Cavani, Mbappé