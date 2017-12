La scène est plutôt cocasse. Agacé par une décision arbitrale, Bruno Genesio a été exclu par Monsieur Thual à la fin du match, alors que le score entre l’OL et Amiens était de 1-1. Viré, il n’a pas vu le second but en toute fin de rencontre d’Houssem Aouar.

Selon la vidéo publiée par beIN Sports, c’est Jean-Michel Aulas, toujours en béquille depuis son opération, qui a lancé à son entraîneur la bonne nouvelle. Ce dernier s’est empressé de revenir à la sortie du tunnel les poings serrés.