Tout proche d’un départ cet été, Rafael est finalement resté à l’Olympique Lyonnais cette saison. Un club où il fait partie des éléments les plus expérimentés de l’équipe de Bruno Genesio. Le latéral droit brésilien est notamment passé par Manchester United entre 2008 et 2015. Là-bas, il a croisé la route d’un certain Alex Ferguson auquel il doit beaucoup.

C’est ce qu’il a expliqué dans un entretien accordé au South China Morning Post. « Il a fait tout ce qu’il pouvait pour m’aider, même quand les choses n’allaient pas bien. En 2010-11, j’ai fait beaucoup d’erreurs et j’ai beaucoup été blessé. Mais il ne m’a jamais abandonné. Il a renouvelé mon contrat alors que je ne jouais pas bien. Il a vu à quel point je travaillais dur et j’aimerais penser que je l’ai remboursé. Au début de l’année 2012, il est venu vers moi et il m’a dit : "Tu ne peux plus faire d’erreurs". Tu dois être mature maintenant ». Au sujet de sa collaboration avec Louis van Gaal, il a été, en revanche plus court : « Ça a été une période difficile. Nous ne nous sommes pas entendus ».